Anniversario della morte di Giuseppe Valarioti, il sindaco di Rosarno: “uomo di grande esempio e fonte di ispirazione per la coscienza di tutti”

11 Giugno 2020 14:22

“Oggi 11 Giugno, ricorre il 40° anniversario della morte di Giuseppe Valarioti, un uomo divenuto simbolo, un Rosarnese, che ha speso la vita per amore della sua terra e per i suoi ideali di giustizia e legalità”, è quanto scrive in una nota il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. “A distanza di 40 anni ricordiamo un giovane uomo, che ha perso la vita troppo presto per mano della mafia, lasciandoci una grande eredità, un sogno che ancora oggi coltiviamo e cerchiamo di realizzare con il nostro impegno quotidiano: liberare le nostre comunità dall’oppressione della criminalità organizzata, consentendo finalmente lo sviluppo democratico, sociale e civile. È un privilegio per me ricordare una personalità così importante che ha segnato la storia della nostra Città, un esempio che ancora oggi deve essere di ispirazione per le coscienze di tutti, perché solamente seguendo i valori per cui lui ha lottato potremmo realmente vivere una Calabria migliore”, conclude la nota.