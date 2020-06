Rometta, nel 2021 verrà illuminata via Rosa Balistreri

26 Giugno 2020 16:12

Rometta: la realizzazione dell’illuminazione di via Balistrieri che dovrà essere completata nel 2021

Durante l’ultimo consiglio del comune di Rometta, svoltosi il 23 giugno 2020, il gruppo di minoranza “ Libertà e partecipazione “, nella persona del consigliere Peppe Rizzo, ha presentato una domanda d’attualità con riferimento all’illuminazione del ponte che collega Rometta a Spadafora. Questa strada, denominata Via Rosa Balistreri, risulta ancora, totalmente al buio e quindi pericolosa per la viabilità e per il transito dei pedoni, pertanto è stato chiesto di provvedere quanto prima per la risoluzione di questa problematica.

Questa la risposta del Sindaco Avv. Nicola Merlino: “Quando nel 2014 siamo arrivati il progetto era già pronto, noi abbiamo completato tutto l’iter ed abbiamo consegnato i lavori facendoli completare e collaudare nonostante le tante complicazioni. Il ponte è stato concepito, e conseguentemente realizzato, solo con la predisposizione dell’allaccio dell’illuminazione senza l’illuminazione. Completato il progetto nella parte finale della passata amministrazione è iniziata la procedura per avere le risorse che servono per il completamento del ponte con l’indispensabile illuminazione. La procedura è continuata dall’inizio del secondo mandato ed in particolare nel piano degli obiettivi dell’area tecnica vi è la realizzazione dell’illuminazione del ponte che dovrà essere completata nel 2021”.