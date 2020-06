Roma dice stop al razzismo: a Piazza del Popolo tutti in ginocchio per George Floyd

7 Giugno 2020 15:01

Roma: a migliaia, soprattutto ragazzi e famiglie, stanno manifestando a piazza del Popolo contro ogni razzismo

A migliaia stanno manifestando a piazza del Popolo a Roma contro ogni razzismo. In tantissimi, infatti, hanno accolto l’appello lanciato sui social da un vasto cartello di organizzazioni tra cui i Giovani Europeisti Verdi, Fridaysforfuture-Roma, Nibi: Neri italiani – Black italians, 6000 sardine, Extinction Rebellion Rome International, American Expats for Positive Change e Women’s March Rome. I manifestanti hanno cartelli fatti in casa con scritte le parole d’ordine della campagna esplosa dopo l’omicidio di George Floyd, a Minneapolis.