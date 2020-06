Rinviati al 4 e 5 settembre 2021 i due appuntamenti previsti al Teatro Antico di Taormina

17 Giugno 2020 13:55

A causa del perdurare dello stato d’emergenza dovuto alla pandemia di Covid-19, vengono posticipati al 2021 i concerti de Il Volo previsti questa estate al Teatro Antico di Taormina. I concerti previsti per il 4 e 5 settembre sono stati rinviati nelle stesse date (4 e 5 settembre) 2021. I biglietti già acquistati rimangono validi per le date corrispondenti del 2021. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili sul sito di Friends and Partners e di Ticketone. Nel 2009 il primo incontro tra Piero, Gianluca e Ignazio: tre voci incredibili che quest’anno festeggiano 10 anni di grandi successi in tutto il mondo, celebrati anche dalle insegne luminose che gli sono state dedicate a Times Square, New York, in occasione dell’uscita del best of “10 Years” (Sony Music) e dei prossimi concerti in USA. Dopo un tour che li ha portati in Giappone, in Europa e in America Latina, nel 2020 IL Volo, oltre ai già annunciati concerti in Nord America, ha in serbo delle date speciali in Italia!Inoltre il trio che conquista la platee internazionali, a novembre 2020 si esibirà nei principali palasport d’Italia a Torino, Milano e Roma! “10 Years” è uscito in varie versioni, compresa una realizzata ad hoc per il mercato latino e una per quello giapponese. Raccoglie i brani più rappresentativi del repertorio de Il Volo, da “O Sole mio”, a “My Way”, a “Grande amore”, dal bel canto della tradizione italiana, agli evergreen americani. La tracklist è composta sia da brani registrati in studio, sia da nuove registrazioni live. Comprende anche l’esclusivo DVD “Live in Matera”. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno iniziato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.