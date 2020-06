17 Giugno 2020 22:32

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, un lettore: “la situazione è fuori controllo, condomini sbarrati dalla spazzatura con la gente che fatica ad entrare nelle proprie case”

Si aggrava ogni giorno di più l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria: dal centro alla periferia numerosi sono i cumuli di spazzatura. Un lettore scrive: “la situazione è ormai fuori controllo, condomini sbarrati dai rifiuti con la gente che fatica ad entrare nelle proprie case. Il porta a porta è un disastro: ormai in giro per Reggio c’è un odore nauseabondo. L’invio dell’esercito rischia di non bastare: ci vorrebbe tanto personale alla luce del fatto che ci sono micro discariche sparse in tutte le vie”. Nell’immagine a corredo dell’articolo la situazione in via Emilio Cuzzocrea.