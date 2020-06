Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “i nostri clienti hanno paura, ingresso infestato da topi e insetti. L’amministrazione ci aiuti” [FOTO e INTERVISTA]

25 Giugno 2020 14:46

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, la protesta dei proprietari della palestra Colosseum 3.0: “i nostri clienti hanno paura, l’ingresso è infestato di topi e insetti. L’amministrazione ci aiuti”. Le immagini della spazzatura e l’intervista ai proprietari

Reggio Calabria è sempre di più sommersa dai rifiuti. Tante zone dal centro alla periferia sono invase da vere e proprie discariche a cielo aperto. Situazione imbarazzante a Ciccarello dove l’intera zona è circondata da cumuli di spazzatura rendendo la vita impossibile alle attività presenti in zona. Ai microfoni di StrettoWeb, i proprietari della palestra Colosseum 3.0, Cristina Romeo, Domenico Romeo e Vanessa Turiano, affermano: “abbiamo seguito minuziosamente tutti i regolamenti anti covid con prenotazioni, calzari usa e getta e igienizzazione completa dei locali, ma fuori ci troviamo sommersi dall’immondizia. I nostri clienti hanno paura in quanto l’ingresso è infestato da topi ed insetti, Il sindaco dice di ripartire, ma come possiamo farlo con una situazione così? Noi siamo una società nuova, abbiamo aperto sabato, paghiamo tutte le tasse e non possiamo andare avanti. L’amministrazione comunale ci aiuti”.