Riapertura al pubblico degli uffici del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

10 Giugno 2020 18:08

A partire dal giorno 16 giugno è stata disposta la riapertura di accesso al pubblico degli uffici prevenzione incendi e statistica- Polizia Giudiziaria del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

Con riferimento alle ultime disposizioni contenute nel DPCM 18 maggio 2020, in relazione all’emergenza COVID19, si comunica: A partire dal giorno 16 giugno è stata disposta la riapertura di accesso al pubblico degli uffici prevenzione incendi e statistica- Polizia Giudiziaria del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria nelle giornate del martedì (9.00\12.00) e giovedì (15.00\17.00). Pertanto dalla prossima settimana, per la trattazione ordinaria delle diverse attività amministrative, tutte le istanze potranno essere trattate, oltreché utilizzando gli strumenti telematici già in uso, scaricando come già avviene la relativa documentazione dal sito ufficiale del Comando VVF di Reggio Calabria (http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/reggiocalabria/), anche con modalità di accesso diretto del pubblico presso gli uffici del Comando. Ovviamente, l’accesso da parte dell’utenza presso gli uffici, sarà regolamentato e contingentato nel rispetto delle specifiche procedure sanitarie previste, allo scopo di limitare al minimo il rischio di contagio.