Regionali: Toti, centrodestra unito, possiamo vincere come 5 anni fa’**

22 Giugno 2020 18:21

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Il centrodestra in Liguria è unito e pronto a vincere come 5 anni fa! Grazie agli alleati Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi per la fiducia che saprò ripagare con un altro mandato di buon governo. Avanti Liguria!”. Lo scrive su Twitter il presidente della Liguria e ricandidato dal centrodestra, Giovanni Toti.