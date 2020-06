22 Giugno 2020 09:00

Reggio Calabria: il cordoglio di Reggio Futura per la scomparsa di Laura Cotroneo consorte di Aldo Porcelli fondatore e, per lungo tempo, Presidente del gruppo

“Oggi, in segno di cordoglio, Reggio Futura abbruna le proprie insegne: il presidente, i dirigenti e i soci, piangono la scomparsa della sig.ra Laura Cotroneo, esprimono vicinanza al suo consorte avv. Aldo Porcelli (fondatore e, per lungo tempo, Presidente ed instancabile animatore di Reggio Futura) e si associano al dolore di tutta la famiglia per la grave perdita“. E’ quanto scrive in una nota il Presidente, Avv. Italo Palmara.