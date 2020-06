Reggio Calabria: via Loreto invasa da topi [VIDEO]

29 Giugno 2020 14:00

Reggio Calabria, degrado in via Loreto: alcuni topi “passeggiano” indisturbati, le immagini

Situazione di degrado ed incuria in via Loreto a Reggio Calabria. Come si evince dal video a corredo dell’articolo, alcuni topi “passeggiano” indisturbati sotto una casa abitata nei pressi dei mastelli per la spazzatura.