Reggio Calabria, vandali distruggono la fontana della pista ciclabile a Locri. Il sindaco: “servono punizioni severe” [FOTO]

13 Giugno 2020 14:54

Reggio Calabria, atto vandalico denunciato dal sindaco di Locri. Calabrese: “hanno manifestato il loro istinto animalesco”

“Vandali e deficienti in giro si trovano sempre, anche a Locri. Spiace che ieri abbiano manifestato l’istinto animalesco che li contraddistingue contro l’incolpevole fontana della pista ciclabile. Contro questi vandali non servono telecamere ma ci vorrebbero punizioni severe. Animali è un complimento”. Lo scrive sui social Giovanni Calabrese, che in un post ha allegato il grave episodio avvenuto a Locri. Il sindaco del Comune situato sulla costa jonica di Reggio Calabria si è mostrato affranto per aver trovato questa mattina in frantumi la fontana presente a ridosso della pista ciclabile.