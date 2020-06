Reggio Calabria, intervento immediato al Consiglio Regionale dopo l’articolo di StrettoWeb ma anzichè i topi, dalla garitta hanno tolto le Guardie!

17 Giugno 2020 16:25

Reggio Calabria, siamo all’assurdo: i topi diventano i padroni assoluti della garitta del Consiglio Regionale

Sono bastate poche ore e dopo l’articolo di StrettoWeb, lo staff del consiglio Regionale e un gestore della ditta sono intervenuti presso la garitta di sicurezza di Palazzo Campanella, dove le GPG (Guardie Particolari Giurate) deputate a garantire la sicurezza e la sorveglianza di un sito così delicato e importante, sono costrette a fare i conti con i topi che infestano la struttura. Peccato, però, che a finire fuori dalla garitta, anzichè i topi, siano state proprio le guardie!

La garitta infatti è stata chiusa, e il servizio di sicurezza è stato disposto all’aperto, fuori, all’ingresso del Palazzo del Consiglio Regionale. Un servizio che è h24 e che quindi impone alle guardie di rimanere sotto il sole cocente e il caldo dell’estate di giorno, e al freddo pungente e alle intemperie di notte. Al contrario, i topi continueranno a godere di un giusto riparo.

La speranza è che le autorità competenti agiscano al più presto possibile, altrettanto celermente (in termini di ore), per restituire alle guardie una garitta igienizzata, pulita e disinfestata affinchè possano compiere il loro lavoro in piena sicurezza.