Reggio Calabria: la storia del gruppo musicale “i Fratè”

17 Giugno 2020 14:25

Reggio Calabria: quella de “i Fratè” è una storia di passione e sacrificio: ancor prima della creazione del progetto, nasce un confronto fondato sulla stesura dei testi e sulla proposta di arrangiamenti

Ad oggi i social network hanno generato un folto sottobosco dove ognuno esprime,Individualmente e collettivamente la propria creatività.

Un genere costante come la musica neomelodica partenopea ha subito un restyling proprio in virtù di queste nuove forme di comunicazione.

Dalla punta dello stivale nasce questo gruppo composto da due fratelli, “i Fratè”, come suggerisce il nome,conta due fratelli che, incoraggiati dalle tendenze odierne,si sono gettati nella mischia contribuendo con un approccio solare e sbarazzino.La musica,infatti,diventa un valido input di leggerezza, un’opportunità di scaricare la pesantezza quotidiana e concedersi qualche generoso sorriso. Quella de i Fratè è una storia di passione e sacrificio: ancor prima della creazione del progetto, nasce un confronto fondato sulla stesura dei testi e sulla proposta di arrangiamenti. Da qui l’idea di esibirsi come duetto e, come tanti musicisti, iniziano da eventi disparati. Vengono notati da Angelo Mauro, cantante neomelodico napoletano – che padroneggia ugualmente la nostra lingua calabrese – il quale fornisce motivazione e consapevolezza indispensabili per un ulteriore passo avanti. Cresciuti con questo genere musicale, hanno acquisito la padronanza compositiva per scrivere pezzi autonomamente. Il fatto che i componimenti siano autobiografici rafforza l’immagine di un progetto a tutto tondo. Partire dalla gavetta, in tale ambiente, è una garanzia. L’iniziativa si regge inoltre su un’unione sempre più limpida tra i due membri, da cui traspare una sincera stima. L’intento è chiaro: esperimere degnamente il proprio potenziale in chiave artistica, laddove una semplice frase non basta Ed è tutto in sintonia con il cuore dell’ascoltatore. Reduci dal lancio di due brani che hanno già fatto conoscere le loro competenze,”Amore latino” e “ Gente d’ó sud” i fratè stanno continuando a farsi conoscere come artisti e come uomini con l’uscita di un nuovo singolo “e cresce forte st’ammore”:una dichiarazione sentimentale intensa narrata con la consueta e forte passionalità meridionale che gli appartiene.

Un amore viscerale per questo genere Musicale che tende a soddisfare un pubblico molto vasto e trasportarlo nella dimensione che i due fratelli fanno di sè il motto della propria vita,quello che la musica li porta ad esprimere,un magico potere che trasforma qualsiasi pensiero in forti emozioni.

Prossimamente l’uscita del loro cd

“i Fratè, tutto parte da qui”

Instagram: i_frateee_official

Facebook: i Fratè_official_page