20 Giugno 2020 15:05

Reggio Calabria, le immagini della triste agonia dello squalo che da giorni si trascina a Gallico

Uno squalo si trascina da ormai diversi giorni agonizzante sulla battigia di Gallico a Reggio Calabria come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo. Sono tante le segnalazioni di squali che in questa stagione si sono avvicinati a riva in tutto lo Stretto, per carenza di prede, come tonno e pesce spada, al largo.