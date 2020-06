Reggio Calabria: sopralluogo presso il campetto abbandonato di S. Brunello

28 Giugno 2020 19:24

Reggio Calabria, Surace: “ho effettuato il sopralluogo presso il campo di calcetto sito a S. Brunello. Uno dei tanti impianti abbandonati dai sedicenti politicanti che scaldano gli scranni del Palazzo comunale a Piazza Italia”

“Ho effettuato il sopralluogo presso il campo di calcetto sito a S. Brunello. Uno dei tanti impianti abbandonati dai sedicenti politicanti che scaldano gli scranni del Palazzo comunale a Piazza Italia”, è quanto scrive in una nota Luciano Surace. “Il recupero degli impianti sportivi abbandonati sarà uno dei motivi per cui mi batterò, non è possibile che in questi 5 anni i politicanti siano stati così indegni e incapaci di cogliere e interpretare le istanze del territorio e in particolare del quartiere storico di s. Caterina. Non è ammissibile che i politicanti abbiano pensato solo a creare commistioni ambigue trasformando la gestione della “Cosa Pubblica” in gestione di “Cosa Nostra”. Qua a rimetterci è sempre la parte sana della cittadinanza la quale potrebbe avere uno spazio di legalità in più e produrre socialità nel territorio. Cosa che purtroppo non avviene, evidentemente ci sono affari più importanti di cui curarsi e per cui bisogna rimanere nella zona d’ombra che mostra tutta la bruttezza della mala politica”, conclude.