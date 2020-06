Reggio Calabria, soggetto con gravi disturbi psichiatrici scappa dal reparto e gira per il centro storico: “non è violento” [FOTO]

22 Giugno 2020 15:30

Reggio Calabria, un uomo con disturbi psichiatrici è fuggito dal reparto: “ultimamente è diventato Molto molesto ma non violento”

In questi giorni a Reggio Calabria molti cittadini affermano di aver notato la presenza nel centro storico di un uomo abbastanza molesto e dagli strani atteggiamenti. Tramite il proprio account Facebook ha fatto chiarezza Francesco Anoldo, dipendente del Grande Ospedale Metropolitano, che scrive: “il soggetto è una persona con gravi disturbi psichiatrici, scappato dal Reparto di Psichiatra. Ultimamente è diventato molto molesto, ma non violento. Chiunque lo dovesse incontrare non dica nulla ma non esiti a contattarmi privatamente, segnalandomi il luogo dell’avvistamento”.