Reggio Calabria, il Sindaco riapre il mercatino di Botteghelle con molte limitazioni: nuova planimetria, regole ferree per i venditori [DETTAGLI]

18 Giugno 2020 17:10

Reggio Calabria, l’ordinanza sindacale con cui l’amministrazione comunale ha autorizzato il mercatino di Botteghelle

E’ stata pubblicata sull’albo pretorio on line del sito www.reggiocal.it l’ordinanza sindacale n. 68 con cui l’amministrazione comunale di Reggio Calabria, ha disposto, per motivi di ordine pubblico, di autorizzare per domani venerdì 19 giugno 2020, l’avvio delle attività presso il mercato di Botteghelle. Sono ammessi alla vendita i soli operatori individuati, che a seguito di istruttoria, risultano in regola con i pagamenti della Tosap 2019. In mancanza del completamento del tracciamento a terra dei posteggi, al fine di assicurare le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, gli operatori si disporranno rispettando la planimetria allegata e predisposta dall’amministrazione e osserveranno le specifiche prescrizioni dettate in tema di pulizia, igiene, distanziamento e uso di mascherine.Contestualmente è stato disposto alla Società Castore S.r.l., di completare con celerità i lavori di tracciamento a terra dei posteggi presso i mercati di Botteghelle, Archi, Catona, Gallico e Pellaro.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ORDINANZA