Reggio Calabria: sequestrati 4 velocipedi trasformati in veri e propri ciclomotori [VIDEO]

20 Giugno 2020 21:49

Reggio Calabria: con l’ausilio di un funzionario della motorizzazione civile, grazie ad un servizio disposto nel programma Focus ‘ndrangheta, sono stati scoperti e sequestrati 4 velocipedi trasformati in veri e propri ciclomotori

Impazza la moda della bici a pedalata assistita in città. Ma da bici a ciclomotore il passo è breve. Kit clandestini li trasformano in un attimo. Così la polizia locale di Reggio Calabria ha implementato un servizio di controllo per capire cosa ci fosse dietro quei velocipedi potentissimi e velocissimi. Con l’ausilio di un funzionario della motorizzazione civile, grazie ad un servizio disposto nel programma Focus n’drangheta, sono stati scoperti e sequestrati 4 velocipedi trasformati in veri e propri ciclomotori. Sanzioni salatissime per oltre duemila euro cadauno per i conducenti oltre il sequestro del veicolo. Le attività implementate in pieno centro cittadino continueranno a tutela degli utenti deboli della strada.