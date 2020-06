Reggio Calabria: sabato il Museo diocesano riaprirà al pubblico

10 Giugno 2020 18:32

Sabato 13 giugno h 9 il Museo diocesano di Reggio Calabria, trascorsi tre mesi dalla chiusura per l’emergenza COVID, riaprirà al pubblico, garantendo in assoluta sicurezza la visita alle proprie collezioni d’arte sacra e alla Mostra “La Bellezza del Crocifisso. Tra arte contemporanea, Museo e territorio”, eccezionalmente prorogata. In adempimento alle disposizioni ministeriali, sarà necessario osservare alcune regole comportamentali semplici, ma essenziali per accesso e permanenza all’interno del Museo: numero di visite contingentato (non oltre 5 ogni 30 minuti); prenotazione non obbligatoria, ma consigliata, in particolare al sabato (cell. 3387554386 o info@museodiocesanoreggiocalabria.it); distanza interpersonale di sicurezza, pari almeno a 1 metro; igienizzazione all’ingresso; obbligo dell’uso di mascherine e guanti. Il Museo diocesano nel mese di giugno osserverà il consueto orario di apertura dal martedì al sabato h 9-13, offrendo ingresso con offerta libera a sostegno delle attività museali. Assieme al Museo riaprirà anche l’Archivio Storico Diocesano, sito al primo piano dello stesso antico Palazzo arcivescovile, consentendo agli studiosi di accedervi previa prenotazione.