Reggio Calabria, rubati mezzi agricoli alla Cooperativa “La casa del sole”

4 Giugno 2020 16:16

Reggio Calabria, vile atto intimidatorio alla Cooperativa “La casa del sole”, la solidarietà del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà

Solidarietà alla presidente Rosa Calabrò e ai soci della Cooperativa “La Casa del Sole” è stata espressa dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà.

La cooperativa, presente in Città da ben 35 anni, è stata vittima la notte scorsa del furto di alcuni mezzi agricoli.

“È stato un atto vile, ignobile – ha commentato il sindaco – mi chiedo come si possa pensare di danneggiare in questo modo chi si spende quotidianamente per il bene della comunità, operando nel sociale con cura e dedizione. Alla Casa del Sole esprimo la vicinanza delle istituzioni, nella certezza che chi ha compiuto questo gesto possa essere presto assicurato alla giustizia”.