25 Giugno 2020 17:16

Reggio Calabria, l’uomo con disturbi psichiatrici era già scappato dai Riuniti qualche giorno fa

E’ stato ritrovato, dal Servizio Volanti, dopo essere scappato per la seconda volta in pochi giorni dal reparto psichiatrico degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, Luciano Scafaria, l’uomo con gravi problemi mentali che vagava per la città senza una meta.