Reggio Calabria: dopo 3 lunghi mesi di fermo ritorna il “Mercante in Fiera”

20 Giugno 2020 10:15

Reggio Calabria: l’ingresso, nel rispetto delle nuove normative, sarà esclusivamente dal lungomare Falcomatà altezza Rosa dei Venti

L’associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908 é lieta di restituire alla città, dopo tre lunghi mesi di fermo, il Mercante in Fiera, evento di antiquariato, artigianato e collezionismo. Nel rispetto delle nuove normative, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid_19, l’ingresso sarà esclusivamente dal lungomare Falcomatà altezza Rosa dei Venti. Si potrà seguire un percorso in tutta sicurezza, ma che darà modo di visitare tutti gli stand. L’ingresso per diversamente abili o per chi è impossibilitato a scendere dalle scale, sarà, dalla via Giunchi. Certa di aver fatto di tutto, per garantire un bellissimo evento, vi da appuntamento tutte le domeniche, a partire da domani, dalle ore 7:00 alle ore 14:00.

Per info visitare la pagina Facebook o scrivere a rhegiumurbisantiqua1908@gmail.com