Reggio Calabria, il Comitato permanente Vallata del Gallico: “la nostra zona viene considerata la pattumiera della città”

11 Giugno 2020 21:36

Reggio Calabria: “con faciloneria e scarsa considerazione per i residenti, la Vallata del Gallico viene considerata alla stregua di pattumiera della città”

“Indubbiamente sfortunata, questa prima metà del 2020, iniziata con un mese intero ( gennaio) in cui una crisi idrica senza precedenti ha vessato la nostra popolazione davanti alla supponenza indifferente dell’amministrazione comunale. Insieme con l’intera comunità nazionale abbiamo anche qui sofferto del discutibile “blocco” del coronavirus. Occorre dire che neanche in quel periodo le cose sono andate bene con il solito disservizio idrico che in talune parti (Pettogallico, ad esempio)è stato particolarmente grave“, è quanto scrive in una nota il Comitato Permanente Vallata Gallico. “Con grande senso del sacrificio, in accordo col Comitato -prosegue la nota- i residenti sono in qualche modo sopravvissuti senza accendere polemiche in una tanto grave situazione. Ancora le serrande dei negozi (quelli che hanno potuto) non si erano completamente riaperte, che un altro tentativo di colpo mortale viene inferto a gente stanca ed esasperata: con una ordinanza approvata nottetempo lo scorso sabato l’amministrazione comunale, a fronte della endemica crisi della raccolta rifiuti non trova di meglio che destinare all’impianto di Sambatello tonnellate e tonnellate di “eco balle”. Naturalmente per un periodo temporaneo di sei mesi … rinnovabili! I residenti sanno bene che per le classi dirigenti locali nulla è più definitivo del provvisorio. Ne daremo prossimamente ampie prove. Il fatto dimostra che, con faciloneria e scarsa considerazione per i residenti, la Vallata del Gallico viene considerata alla stregua di pattumiera della Città. La reazione degli abitanti di Sambatello à stata immediata: i Cittadini si oppongono e si opporranno con determinazione assoluta e con ogni mezzo, sia pure nella legalità, all’ennesimo tentativo di scaricare sulla nostra gente le incapacità delle istituzioni, regione compresa, di trovare una soluzione definitiva e di buon senso al grave problema. Il Comitato Permanente Vallata Gallico non può non esprimere tutta la solidarietà e condivisione della lotta di Sambatello. Questa è la lotta di tutta la Vallata del Gallico che non ci sta ad essere considerata la discarica di Reggio e Città Metropolitana in aggiunta. .Ed è anche la lotta di tutta la Città che si tenta di strumentalizzare in una deleteria “guerra tra poveri.” I nostri Cittadini non propongono certo di insozzare, in alternativa, un’altra parte della Città. Cosa che potrebbe presto avvenire, se la Città stessa non si opporrà all’antico stato di obbediente pecorume in cui certe amministrazioni la ritengono confinata. Oggi gioved| 11 giugno il Presidente della Commissione Ambiente del Comune Ruvolo ha risposto alle richieste ed ha compiuto una visita al Presidio permanente allestito dai Cittadini, impegnandosi a chiedere al più presto la convocazione della Commissione. Mentre si ringrazia il Presidente Ruvolo per la sua sensibilità, si rimane in attesa di un segnale di disponibilità del Sindaco: i Cittadini sperano in un fattivo confronto anche se ribadiscono, con la massima determinazione, che sono pronti anche alla lotta più dura. La nostra gente, del resto, è ben conosciuta per la sua generosità ma anche per un’antica tradizione di lotta, anche asperrima, come quella combattuta contro il raddoppio dell’attuale sito che per nessun motivo dovrà diventare una discarica. La salute e la vita dei nostri figli dipende da questo”, conclude la nota.