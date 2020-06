Reggio Calabria: riaperta al pubblico la sede dell’Ordine dei Medici

10 Giugno 2020 10:02

Al fine del rispetto delle misure precauzionali di contenimento del contagio legate all’emergenza COVID-19, a far data dal 08.06.2020 e sino a nuova disposizione, l’Ordine ha programmato una diversa organizzazione dei propri servizi. Il personale dell’Ordine sarà presente in turnazione c/o la Sede alternativamente ai colleghi addetti alle prestazioni in smart working. L’accesso alla Sede dell’Ordine sarà possibile esclusivamente previo appuntamento. La richiesta dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale segreteria@omceo.rc.it indicando il servizio richiesto ed un recapito telefonico o in alternativa contattando gli uffici di Segreteria al numero 0965.812797. (dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 – martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18:00).

Occorrerà rispettare le seguenti modalità:

 Accesso: Non è consentito accedere ai locali in caso di sintomi influenzali, respiratori o in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5⁰. Il personale dell’Ordine sarà presente all’ingresso con un dispositivo per il rilevamento della temperatura corporea. Al fine del rispetto della privacy il personale non riporterà gli esiti della misurazione in nessun registro.

 Obbligo di mascherina: Gli utenti sono tenuti ad indossare la mascherina per l’intera permanenza nei locali.

 Distanziamento: Dovrà essere rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro sia in fase di ingresso/uscita sia all’interno dei locali, rispettando le indicazioni della segnaletica presente in Sede.

 Igienizzazione: In prossimità dei punti d’accesso sarà disponibile un punto per l’igienizzazione delle mani con soluzione idro-alcolica.