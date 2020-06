Reggio Calabria: “la rete fognaria di Lazzaro continua a creare disagi alla popolazione e a minacciare la salute delle persone e l’ambiente marino”

20 Giugno 2020 11:36

Reggio Calabria, la nota di Vincenzo CREA Referente unico dell’A.N.CA.DI.C Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”

“Da alcuni giorni il lungomare Cicerone di Lazzaro e il tratto di spiaggia alla foce del Torrente Catrica è ancora una volta interessato da liquami fognari che fuoriescono da un pozzetto situato nell’alveo fluviale del precitato torrente, di fatto trasformato in strada pubblica”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA Referente unico dell’A.N.CA.DI.C Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“La perdita fognaria si ripete sistematicamente e nel corso degli anni è stata più volte oggetto di segnalazioni da parte dell’ANCADIC ed ancora oggi non si è provveduto alla definitiva soluzione. I pestilenziali odori fognari si percepiscono a notevole distanza e invadono le abitazioni situate a pochi metri dal pozzetto fognario. Vi è di più. I veicoli che transitano in quel tratto del lungomare Cicerone non potendo avvistare in tempo la presenza fognaria schizzano i liquami addosso alle persone. Il periodo delle misure di confinamento imposto dall’emergenza pandemica è abbondantemente terminato e chi è chiamato a vigilare sul territorio dovrebbe effettuare i dovuti controlli soprattutto in questo periodo che le spiagge incominciano ad essere affollate e vigilare in quei punti ove si conosce già il ripetersi delle criticità fognarie.