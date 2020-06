Reggio Calabria: l’IC “Radice-Alighieri” avvia la consegna dei tablet

10 Giugno 2020 10:16

Reggio Calabria: l’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri”, grazie ad Actionaid, avvia la consegna dei tablet in collaborazione con l’associazione ENOV “Falchi dello Stretto”

Prosegue con grande determinazione l’impegno dell’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” di Catona per favorire e sostenere gli alunni e gli studenti con strumenti digitali utili per la didattica a distanza. Dopo la consegna di n. 53 tablet avvenuta nel mese di maggio, si procede adesso ad un ulteriore consegna di tablet, grazie all’iniziativa “#insiemesipuò” promossa da Actionaid che , in collaborazione con Amazon, è venuta incontro alle esigenze educative dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona, con la donazione di numerosi tablet per aiutare gli alunni più disagiati. In tal senso, la referente territoriale di Actionaid, Eleonora Scrivo ha voluto sottolineare che l’obiettivo di Acrtionaid “è quello di dare un contributo immediato a tutela del diritto all’istruzione dei bambini e ragazzi più vulnerabili”. Nel corso di un breve incontro presso i locali della scuola primaria, la Dirigente Scolastica, Avv. Simona Sapone, insieme e al Direttore dei servizi generali e amministrativi Michelangelo Tripodi, ha consegnato i tablet a i rappresentanti dell’associazione Enov “Falchi dello Stretto”, guidati dal Presidente nazionale Salvatore D’Amico che, per conto dell’istituto e della stessa Protezione civile, procederà al recapito domiciliare a casa degli allievi del prezioso supporto digitale. L’attivazione dell’Associazione ENOV “Falchi dello Stretto” è stata possibile grazie all’impegno fattivo del responsabile della Protezione civile Regione Calabria per la Città metropolitana di Reggio Calabria, Ing. Antonio Morabito, a cui va il nostro sentito ringraziamento.