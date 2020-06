Reggio Calabria, a Pietrastorta Municipale e Avr liberano la strada dai rifiuti dopo la protesta dei cittadini: “potremo prelevarli appena avremo l’ok per portarli in discarica” [FOTO]

14 Giugno 2020 22:39

Reggio Calabria, la frazione collinare della città è rimasta isolata da ieri sera

Per placare la protesta di Pietrastorta, frazione collinare di Reggio Calabria dove i cittadini ieri sera hanno bloccato la strada con i rifiuti abbandonati da mesi lungo il bordo della carreggiata, è stato necessario l’intervento della Polizia Municipale che è giunta sul posto in tarda mattinata insieme all’Avr e ha provveduto a fare liberare la strada e ripristinare la circolazione. La strada è tornata transitabile ma rimangono comunque i cumuli di immondizia ai lati della carreggiata. I vertici della Municipale spiegano che per prelevarla dovranno attendere il placet per il conferimento in discarica che si attende a breve.