Reggio Calabria, caso Piazza Italia al Porto Bolaro: “il negozio ha seguito perfettamente le linee guida” [FOTO]

5 Giugno 2020 13:46

Reggio Calabria, in seguito ad un controllo la Polizia Municipale ha disposto la chiusura per un giorno del negozio Piazza Italia al Porto Bolaro: la posizione dell’architetto Falduto

Come scritto questa mattina, l’architetto Giuseppe Falduto ha scritto un post sui social per mostrarsi contrario alla chiusura forzata per un giorno del negozio Piazza Italia da parte della Polizia Municipale. In seguito ad un controllo, infatti, gli agenti hanno sanzionato lo store per non avere messo i guanti a disposizioni dei clienti, nonostante la presenza (obbligatoria) del gel igienizzante posto all’ingresso. Il proprietario del Porto Bolaro e la direzione del negozio sottolineano che “Piazza Italia ha seguito perfettamente le indicazioni e le linee guida per la riapertura dei locali che svolgono commercio al dettaglio” (in basso il documento).