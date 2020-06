Reggio Calabria: pericolose voragini sulla statale 184 Gallico-Sambatello [FOTO]

28 Giugno 2020 14:14

Reggio Calabria: sulla statale 184 che da Gallico giunge a Sambatello, poco più a monte del bivio che conduce a San Giovanni di Sambatello, in una delle tante curve “cieche” presenti sul tratto, da oltre un mese stazionano delle buche altamente pericolose per l’incolumità degli automobilisti

Sulla statale 184 che da Gallico giunge a Sambatello, poco più a monte del bivio che conduce a San Giovanni di Sambatello, in una delle tante curve “cieche” presenti sul tratto, da oltre un mese stazionano delle buche altamente pericolose per l’incolumità degli automobilisti ed in particolare per quella dei motociclisti che percorrono quel tratto da gallico verso Sambatello. Le buche difatti non sono visibili se non solo dopo esserci cascato dentro e chi magari riesce a scorgela qualche secondo prima, d’istinto, per evitarla, si scaglia bruscamente sulla carreggiata sinistra, rischiando un incidente frontale con un eventuale mezzo che potrebbe provenire dalla corsia opposta. Renzo Pellicano, del Comitato pro Sambatello afferma: “auguriamo che chi di competenza possa intervenire al più presto sulla problematica in questione al fine di evitare inevitabili gravi incidenti, fin ora per fortuna, con danni solo a cose e non a persone”.