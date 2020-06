10 Giugno 2020 10:54

Reggio Calabria, l’enorme perdita d’acqua si trova all’interno del cantiere del Tapis Roulant in via Reggio Calmpi

Un lettore di StrettoWeb ci ha segnalato la presenza di una enorme perdita d’acqua in via Reggio Campi a Reggio Calabria e precisamente all’interno del cantiere del tapis roulant. La perdita è presente da diversi giorni e come si può sentire dal video a corredo dell’articolo, crea una vera e propria cascata.