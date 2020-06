Reggio Calabria: enorme perdita di acqua in via Lia [FOTO]

9 Giugno 2020 15:29

Reggio Calabria: enorme perdita di acqua in via Lia, strade limitrofe allagate

Enorme perdita di acqua a Reggio Calabria in via Lia, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. La fuoriuscita di liquido è talmente copiosa che sta allagando tutte le vie limitrofe alla perdita.