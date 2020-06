Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Gebbione [FOTO]

13 Giugno 2020 22:41

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Gebbione, ormai la strada è completamente distrutta da buche che si sono formate a causa della fuoriuscita di liquido

Enorme perdita di acqua a Reggio Calabria in in Via Gebbione traversa II Polimeni, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “la perdita è stata sistemata dai residenti ma il guasto si è ripresentato. Da sottolineare come ormai la strada all’interno della traversa è completamente distrutta da buche che si sono formate per la perdita d’acqua che continua a scorrere tutto il giorno. Il 17 giugno è la giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità e nella nostra città si continua a sprecare acqua incessantemente”, conclude.

Lettera firmata