Reggio Calabria: il Patto Civico organizza una tavola rotonda sull’emergenza rifiuti

28 Giugno 2020 21:00

Si terrà lunedì 29 giugno 2020, alle ore 19,00, in modalità on – line, la Tavola Rotonda sull’emergenza rifiuti a Reggio Calabria, promossa dal Laboratorio politico Patto Civico. L’iniziativa vuole costituire un’occasione per passare dall’analisi e dalla riflessione all’individuazione ed alla condivisione di proposte concrete per la soluzione delle criticità, con l’aiuto e la partecipazione propositiva di singoli e realtà associative competenti in materia. La Tavola rotonda fa seguito all’incontro svoltosi lo scorso 22 maggio durante il quale si era già trattato il tema “La gestione dei rifiuti: Reggio Calabria e l’economia circolare” con l’aiuto del dr. Roberto Cavallo, agronomo, fondatore della Cooperativa ERICA, saggista, consulente esperto di tematiche ambientali. Questa nuova occasione, ne è seguito naturale e vede la partecipazione di alcune associazione impegnate nel settore da molti anni fra cui Rifiuti zero, Differenziamoci differenziando ed il Comitato civico di Arghillà. Parteciperà all’incontro la dr.ssa Maria Laura Tortorella, candidata sindaco del Laboratorio politico Patto Civico. Sarà possibile partecipare in diretta all’evento, collegandosi con il link sulla pagina facebook del Laboratorio politico Patto Civico.