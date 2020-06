Reggio Calabria: Gioventù Nazionale organizza un incontro sullo “stato di salute” del patrimonio ambientale dell’Area Metropolitana

30 Giugno 2020 21:24

Gioventù Nazionale Reggio Calabria organizza per questo giovedì, 2 luglio, presso la sede del Coordinamento Metropolitano di Fratelli d’Italia (via Demetrio Tripepi, angolo tapis roulant) per trattare un tema molto “caldo” in vista della stagione estiva e turistica: lo “stato di salute” del patrimonio ambientale di Reggio e provincia. L’incontro nasce dall’entusiasmo dei giovani componenti del circolo cittadino GN e si inserisce nell’ambito dell’iniziativa lanciata nei mesi passati dal titolo “Super-Visione Metropolitana”, contenitore dedicato ad approfondimenti tematici in cui i ragazzi hanno modo di delineare la loro città ideale. Relazioneranno: Sandro Casile (componente delegazione FAI-RC e presidente del Gruppo Escursionisti Aspromonte), Silvio Bagnato (Dottore Forestale), Stefano Morabito (Funzionario ARPACAL).

Presente per i saluti Massimo Ripepi (Commissario Metropolitano FDI).

Appuntamento a questo giovedì ore 17.30!

L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento del numero di utenti calcolato in ossequio alle norme anti-Covid19.