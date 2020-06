Reggio Calabria: partirà il 1° luglio la rassegna Calabria d’Autore Agorà,

24 Giugno 2020 14:28

Partirà il 1 luglio la rassegna Calabria d’Autore Agorà, in piazza S.Anna. Nove appuntamenti in collaborazione tra Incontriamoci Sempre per il Volontariato ed Associazione Don Paolo Altomonte di S.Anna, con il patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria. Le serate, di grande valenza culturale, si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento sociale, raccomandando ai cittadini di partecipare con le protezione individuali.

Tutte le serate si svolgeranno all’imbrunire, dalle ore 19,30

Di seguito il dettaglio:

Mercoledì 1 Luglio 2020, ore 19.30

A CHE SERVONO I BENI CULTURALI?

con il Prof. DANIELE CASTRIZIO

conduce Marco Mauro

Saluti iniziali PINO STRATI

Venerdì 3 Luglio 2020, ore 19.30

L’ESILIO DEL FLAUTISTA

con NOUR EDDINE FATTY

Lettura Brani: Letizia CACCAMO

ospiti: MIMMO CAVALLARO e GABRIELE ALBANESE

conduce: MARCO MAURO

Mercoledì 8 Luglio 2020, ore 19.30

L’ARMONIA DEI MIEI SENSI

Omaggio ad EZIO BOSSO

Un incontro tra Musica & Armonia, a cura di LUISA NUCERA

Ospite musicale Maestro ENZO BALDASSARRO

Venerdì 10 Luglio 2020, ore 19.30

IL MALE DEL NORD, PERCHE’ O SI FA L‘ITALIA DA SUD O SI MUORE

Incontro con PINO APRILE

presentano il Prof. Pasquale AMATO e Francesca LAURENDI

a seguire Concerto di “Corde Libere”, direzione del M. Alessandro CALCARAMO

Venerdi 17 Luglio 2020, ore 19.30

SOTT’ACQUA TRA REGGIO E MESSINA

Meraviglia di uno Stretto. Un mondo sommerso e straordinario

Immagini di FRANCESCO TURANO

Venerdì 24 Luglio ore 19.30

IL POETA BALIA: TRA CULTURA POPOLARE E STORIA DELLA CITTA’

Relatore: On. Fortunato ALOI

interventi: Prof. Giuseppe PIRAZZO e Prof. Demetrio QUATTRONE

Martedi 28 Luglio 2020, ore 19.30

CINQUANT’ANNI DI BUIO A REGGIO

di Luigi MALAFARINA, Franco BRUNO e Santo STRATI

conversazione con: Prof. Pasquale AMATO

Giovedì 30 Luglio 2020, ore 19.30

REGGINA 1914: TRA AMARCORD E PRESENTE

conduce: Demetrio Surace (Pres. Ass. Don Paolo Altomonte)

ospiti: Alfredo AUSPICI e Giusva BRANCA