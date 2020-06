Reggio Calabria: nuovo singolo per il dj reggino PaulCam. In radio dal 5 Giugno

1 Giugno 2020 12:51

PaulCam in radio e nei digital store dal 5 Giugno con “I Like it”. Nuovo singolo per il dj reggino

Dal 5 Giugno in radio e nei digital store il nuovo singolo del noto dj/producer calabrese Paolo Cammera, in arte PaulCam. Dopo il tour europeo ed i successi a livello internazionale dei suoi brani, tra cui spiccano "SABOR" che vanta i feat. di Adam Clay e Mr. Don, pubblicato su HIT MANIA CHAMPIONS 2019 e "SMACK" che ha raggiunto il 3 posto nella top 10 classifica iTunes, ecco "I LIKE IT", nuovo un pezzo dal sound travolgente che riesce a trasportarci grazie ai suoi ritmi Dance e House uniti a quelli Latino Americani e Pop Latino. PaulCam, classe '92, ha fatto della sua passione, la musica, fonte di vita.

Storia & Eventi

Sin dalla giovane età, viene trasportato dal ritmo che gli scorre nelle vene, frequenta istituti musicali conseguendo diversi diplomi ed attestati. In seguito inizia ad interessarsi alla musica digitale ed al mondo del Djing, con particolare interesse nel campo della Dance. In pochi anni rivelando le sue capacità, infiamma le Dancefloor della sua città natale, affermandosi sempre più come Deejay fino a diventare il resident in diversi locali, grazie ai suoi SET richiestissimi. Da Deejay si concentra verso i remix, mashup ma soprattutto nelle produzioni. Nel 2018 entra a far parte della CLAW RECORDS LABEL con la quale dà vita al suo progetto. Il 10 Febbraio 2018 in uscita la sua prima release dal nome SMACK che scala le vette e acquisisce la licenza in Spagna e Portogallo. Qualche mese dopo, della stessa Release, vengono realizzati ben tre Remix a cura di Felipe C, Alex Nocera e Nico Zandolino, Samuel Dj. Poco tempo dopo l’eclettico Deejay realizza il Remix ufficiale, GoldOliva – Aladdin (PaulCam Remix), un sound di pura energia. Il 5 Febbraio 2019 nuovo singolo, “SABOR” in collaborazione con il pluripremiato Deejay & Producer Joe Bertè, i Featuring di Adam Clay (Disco D’oro con Babylonia e Follow My Pamp di Andrea Damante) e Mr. Don (Giovanissimo cantante cileno di soli 25 anni con una carriera ricca alle spalle e ben 6 album già all’ attivo, vedi la sua Bachata più famosa “Miedo”). La Label è la Keep Records. Supportata dalle maggiori radio come M2O e Radio 105 ed inserita in Hit Mania Champions, uscita il 19 Aprile 2019. Il 21/22/23 Maggio per PauCam inizia il viaggio europeo partendo dalla “Tierra Del Sol” Spagna, infatti lo si vedrà presente all’ Iternational Music Summit che ogni anno si svolge ad Ibiza, qui sarà ospite con il suo sound nella bellissima Platja d’en Bossa.

Nell’estate 2019 nuova release dal nome “El Caribe”, questa volta vengono unite la splendida voce Italiana di Chiara Figus a quella “caliente” del grande artista El 3mendo, creando così una hit dal ritmo completamente estivo. Il Tour europeo continua, tocca all’Olanda, dal 16 al 20 Ottobre 2019 l’artista Italiano ha presenziato all’ADE (Amsterdam Dance Event, la più grande conferenza di musica elettronica in Europa) nella città di Amsterdam, dove si è esibito presso il “Cafè’ CHA CHA”. La presenza dell’Eclettico Deejay si distingue anche nella città di Roma, Napoli, Milano. PaulCam viene selezionato per partecipare il 13 Novembre 2019 alla Pioneer Deejay Battle, come si può evincere dalla pagina Instagram ufficiale pioneerdj_italy, la battle si è tenuta presso la Global Net S.R.L. (Napoli), posizionandosi sul podio vincendo il primo posto. BOYS & GIRLS, è questo il titolo dell’ultimo singolo di PaulCam uscito il 18 Dicembre 2019, in stile Latin House. Il talento, l’entusiasmo e la perseveranza accompagneranno PaulCam sul suo ancora lungo percorso che già intraprende da ben dieci anni, la voglia di far divertire il pubblico è la forza che lo spinge ad andare sempre oltre.

Generi Musicali Selezionati Durate I Live Set

Specializzato in: Dance, Pop-Dance, Dance Anni 90, House, Tribal House, Deep House, Italian Revival, Rap, Hip-Hop, Black Hip-Hop, Reggaeton, Trap, Latin.

GUEST DJ

Tantra Ibiza (Ibiza-St.Jordi, Spagna), Cafè CHA CHA (Amsterdam), Scholars Lounge (ROMA), Veritas (NA), Terrazze Martini (MI), La Calura (Roccela Jonica-RC), Calajunco Club – Restaurant – Beach Garden (RC), EL CARIBE (Porto Salvo-RC), Cala Azul (RC), Centro Multiculturale Offcina (ME).