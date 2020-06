Reggio Calabria, notte d’inferno in città: bruciano montagne di spazzatura, fiamme alte 10 metri tra le case di Ciccarello [VIDEO LIVE]

14 Giugno 2020 23:15

Reggio Calabria, montagne di spazzatura a fuoco nella notte

Notte d’inferno a Reggio Calabria per gli incendi di spazzatura che stanno dilagando tra Ciccarello e il Rione Marconi, nella zona Sud della città città soffocata da un’emergenza rifiuti che si prolunga ormai da molte tempo. Reggio è letteralmente sommersa dalla spazzatura che non viene raccolta e si accumula in strada. Ieri sera i cittadini avevano protestato a Pietrastorta bloccando la zona collinare della città con i rifiuti che solo questa mattina sono stati spostati per consentire il passaggio in attesa che possano essere smaltiti nelle discariche.

Ma i residenti di tutti i quartieri sono esasperati e stanchi di vivere tra i rifiuti e tra gli animali che stanno invadendo la città a causa della sporcizia. La situazione igienico-sanitaria è al limite della sostenibilità, altro che Coronavirus…