Reggio Calabria, Denis Nesci: “Buon lavoro a Natale Cangemi nuovo capo dipartimento turismo di Fratelli d’Italia”

29 Giugno 2020 12:12

Fratelli d’italia, Nesci: “buon lavoro a Natale Cangemi, nuovo capo dipartimento turismo per la provincia di Reggio Calabria”

“Buon lavoro a Natale Cangemi, nuovo capo dipartimento turismo per la provincia di Reggio Calabria” – Il commissario di ‘Fratelli d’Italia’ Denis Nesci commenta così la new entry nella struttura provinciale del partito. “Sono certo – continua Nesci – che Cangemi saprà dare un contributo di prospettiva ad un partito che sta gettando le basi per un radicamento capillare rispetto alle esigenze dei territori, e del comparto turistico – considerando anche il fatto che Fdi può vantare l’assessore regionale al ramo – bisognoso di nuove idee e di accertate competenze”. “Un background, quello di Cangemi, di tutto rispetto che annovera esperienza nel campo dello shipping e del turismo internazionale, e nella creazione di nuovi brand per aggredire le nuovi leggi di mercato attraverso un’elaborazione compiuta di strategie e attività dirette sul campo. “Lavoreremo già da subito fianco a fianco – conclude Nesci – alla stesura di nuove proposte per il settore dell’imprenditoria turistica, al fine di condizionare positivamente i prossimi programmi elettorali delle amministrative di settembre”