Reggio Calabria piange l’avvocato Raffaele Barillaro, Il figlio magistrato morì in un drammatico incidente stradale in Namibia [FOTO]

26 Giugno 2020 15:30

Reggio Calabria: è morto l’avvocato Raffaele Barillaro, padre del magistrato Michele, morto tragicamente in Namibia all’età di 44 anni a causa di un incidente stradale nel 2012

E’ morto nella giornata di oggi a Reggio Calabria, l’avvocato Raffaele Barillaro, padre del magistrato Michele, morto in un drammatico incidete stradale nei pressi di Otjiwarongo, in Namibia all’età di 44 anni il 23 luglio del 2012. Nel sinistro hanno perso la vita un amico del giudice, l’avvocato fiorentino Roberto Colcellini, socio di un’attività ricettiva in Namibia e un cameriere namibiano che lavorava nella struttura del legale. L’auto su cui viaggiavano i tre si è scontrata frontalmente con un camion.

Numerosi in queste ore gli attestati di cordoglio alla famiglia per il decesso dell’avvocato Barillaro. Tra i più sentiti quello del giornalista Giorgio Neri: “È un pensiero che ti ho dedicato di getto questa mattina, con le lacrime agli occhi, non me ne vergogno, e che ho pubblicato sul sito della nostra Associazione. Lo meriti. Addio Raffaele. Siamo tutti sconvolti dalla scomparsa dell’amico Raffaele Barillaro.E’ un dolore grande e sincero il nostro, perché lo conoscevamo. Ne abbiamo apprezzato le grandi doti umane e professionali. Lo ricorderemo sempre con affetto. Lo merita. Lo immagino felice, in un luogo, in una dimensione che non possiamo nemmeno immaginare, abbracciare il suo amatissimo figlio, corrergli incontro, parlargli. Non si è mai rassegnato di aver perso quel figlio, che adorava. Non aveva mai accettato quella morte senza giustizia e senza verità. Era quello che desiderava.di più. Andare da lui, dal suo Michele, da suo figlio. Non amava più la vita da tempo. Ci mancherà, certo che ci mancherà, ma accettiamo il suo destino, che era il suo più grande desiderio. Lo abbraccio da qui. Avrei voluto parlargli, avrei voluto vederlo ancora una volta. Raffaele è stato un onore conoscerti, esserti amico, ma soprattutto sentire la tua grande stima nei miei confronti. Grazie. E’ stata ampiamente ricambiata. “Angeli di Dio, accogliete la sua anima e presentatela al trono dell’Altissimo”.