Reggio Calabria: è morto il Maestro Carmelo Crucitti, il cordoglio del Circolo “L’Agorà”

22 Giugno 2020 11:49

Reggio Calabria: il Circolo Culturale “L’Agorà” nell’apprendere la notizia della morte di Carmelo Crucitti “esprime le più sincere condoglianze per questo profondo momento di lutto”

“Si apprende, purtroppo, da un post pubblicato sulla piattaforma di facebook, dell’improvvisa scomparsa del Maestro Carmelo Crucitti, a seguito di un ictus che l’aveva colpito alcune settimane addietro”, è quanto scrive in una nota il Circolo Culturale “L’Agorà”. “Persona disponibile e d’animo gentile –prosegue la nota- aveva partecipato nel 2004, in qualità di gradito ospite alla V edizione del festival del cortometraggio, denominato “Hypergonar”, tenutasi a Reggio Calabria. In quella occasione una sua performance al fagotto, insieme al suo accompagnatore Romeo alla fisarmonica.