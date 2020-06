28 Giugno 2020 19:15

Reggio Calabria: lutto nella Chiesa reggina, è morto don Benvenuto Malara

Lutto nella Chiesa di Reggio Calabria: ieri notte è morto don Benvenuto Malara. Domani alle ore 10.30, l’arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini presiederà le esequie in suo suffragio in Cattedrale. Don Benevnuto è stato per tanti anni nella parrocchia di S. Maria Immacolata di Melito Porto Salvo dove aveva lasciato un gran ricordo tra i fedeli.