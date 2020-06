22 Giugno 2020 16:48

Reggio Calabria: mercoledì la cerimonia ufficiale di intitolazione di Via Giuseppe Reale. Si tratta di quella che, fino a poco tempo fa, si chiamava Via Prolungamento Aschenez

Mercoledì 24 giugno, alle ore 17, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione di Via Giuseppe Reale. Si tratta di quella che, fino a poco tempo fa, si chiamava Via Prolungamento Aschenez, dall’incrocio con Via Domenico Romeo fino alla Via Cardinale Gennaro Portanova. La cerimonia di intitolazione si terrà proprio alla confluenza con Via Domenico Romeo, dove è ubicato l’edificio del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea”. Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, Assessori e Consiglieri Comunali, il presidente della Commissione Toponomastica prof. Giuseppe Cantarella ed i componenti della Commissione stessa, le autorità, e l’arch. Dina Porpiglia, Presidente del Rotary Distretto 2100 Club Reggio Calabria, che ha curato l’evento.