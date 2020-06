Reggio Calabria, dalla prossima settimana il Lungomare resta chiuso al traffico solo Sabato e Domenica: il Comune modifica l’ordinanza, il Venerdì tornano le auto [DETTAGLI]

11 Giugno 2020 10:10

Reggio Calabria: modifica della circolazione veicolare sul Lungomare

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria al fine di contemperare le esigenze di spazio e libertà di movimento dei cittadini con le esigenze della circolazione veicolare dei residenti e commercianti dell’area del Lungomare, durante la cd fase 2 dell’emergenza da Covid-19, ha disposto, a parziale rettifica dell’ordinanza n. 48 del 06.05.2020, di prevedere a partire da sabato 13 giugno 2020 la chiusura del traffico veicolare del Lungomare “Italo Falcomatà” dalle 8:00 alle 20:00 nel tratto compreso da Piazza Indipendenza fino al Monumento dei Caduti esclusivamente nelle giornate di Sabato e Domenica.

Permane la chiusura già prevista dalle 18 alle 20 per il prossimo venerdì 12 giugno nei medesimi tratti.

Si raccomanda alla cittadinanza l’utilizzo della bicicletta esclusivamente sulla carreggiata asfaltata o sulla pista ciclabile lungo la Via Marina Bassa, al fine di lasciare libero lo spazio del marciapiede del Lungomare per lo svolgimento delle altre attività motorie e sportive consentite.

Il provvedimento disposto è disponibile per la lettura integrale sul sito www.reggiocal.it alla sezione notizie: Covid19 – misure dell’amministrazione comunale