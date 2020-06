24 Giugno 2020 21:10

Reggio Calabria: l’Accademia di Belle Arti organizza il webinar “Come proteggere la propria creatività – diritto d’autore, marchi, design, software, brevetti” a cura del prof. Monorchio, docente di Applicazioni Digitali per le Arti Visive, nell’ambito del corso di Metodologia Progettuale per la Comunicazione Visiva

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria non si è sottratta alla sfida che l’emergenza sanitaria ha imposto. Fin dai primi giorni di lockdown, l’offerta formativa è stata riprogettata: lezioni, esami e sedute di laurea si sono convertite online. È in questo contesto che è stato organizzato il webinar “Come proteggere la propria creatività – diritto d’autore, marchi, design, software, brevetti” a cura del prof. Massimo Monorchio, docente di Applicazioni Digitali per le Arti Visive, nell’ambito del corso di Metodologia Progettuale per la Comunicazione Visiva. L’appuntamento è per il 26 giugno alle ore 10.00. L’incontro online – fruibile dagli studenti su piattaforma MEET – avrà come ospite l’ingegnere Angelica Pirrello, responsabile Area Innovazione, Brevetti e Trasferimento Tecnologico e IN.FORM.A. – Azienda Speciale della Camera di commercio di Reggio Calabria. In questa sede inedita, gli studenti potranno confrontarsi con un’esperta del settore che illustrerà le procedure (e i relativi vantaggi) per la tutela di marchi, design e brevetti. Il webinar si concluderà con una sessione di domande e risposte sul tema delle imprese innovative.