Reggio Calabria, la posa del ponte tra Lungomare e Porto. Richichi: “l’opera del waterfront dà lustro all’intera area” [FOTO E VIDEO INTERVISTA]

10 Giugno 2020 18:32

Reggio Calabria, di fronte al Sindaco Falcomatà nel pomeriggio è andata in scena la posa del ponte tra il Lungomare e il porto: l’intervista al direttore dei lavori, l’ingegnere Richichi

Sono continuate anche nel pomeriggio di oggi le operazioni di posa del ponte di acciaio nell’ambito dei lavori di prolungamento del Lungomare area nord. “A tale scopo è stata emanata ordinanza (65/2020) che dispone la proroga dell’evacuazione dell’area e delle abitazioni interessate dalle operazioni fino alle ore 18 di questa giornata, precedentemente programmata fino alle ore 14.00 ( ordinanza n.61/2020)”, si legge infatti in una nota del comune. A presenziare i lavori presente anche il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha annunciato l’inizio dei lavori del ponte ‘gemello’ dalla parte opposta del Lungomare, quello Calopinace. La conferma arriva anche dal direttore del waterfront, l’ingegnere Domenico Richichi, intervenuto ai microfoni di StrettoWeb. “E’ il secondo ponte importante che costruiamo in poco tempo dopo quello di Patarriti – ha spiegato – . Adesso l’area portuale è finalmente collegata alla città. I lavori sono iniziati circa tre mesi fa, ma dobbiamo calcolare l’interruzione a causa del Coronavirus. E’ bello segnalare che in un momento in cui si alzano muri, noi siamo invece riusciti a costruire quest’opera”. In alto la FOTOGALLERY, mentre in basso la VIDEO INTERVISTA all’ingegnere.