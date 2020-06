Reggio Calabria, Klaus Davi: “Falcomatà va mandato a casa, la città merita una svolta”

14 Giugno 2020 14:26

Le parole del consigliere comunale di San Luca Klaus Davi

“Il sindaco in carica Falcomatà va mandato a casa. E’ palesemente inadeguato anche se, gliene ho sempre dato atto, per lui e la sua giunta non era facile gestire l’eredita di Scopelliti , di una amministrazione con un debito monstre . Nulla di personale contro il sindaco e apprezzo alcuni esponenti della sua squadra, ma riconsegnare a lui le chiavi della città sarebbe un colpo mortale, sarebbe la fine. “Lo ha dichiarato Klaus Davi consigliere comunale di San Luca. “Proprio in queste ore stanno passando in tutto il mondo le immagini di Reggio invasa dai rifiuti. Proprio nel momento in cui molti italiani stanno pianificando le ferie. Mentre sfilano immagini di Napoli, Palermo, Bari assolutamente ospitali e pronte a ricevere i turisti, Reggio, ingiustamente, è la città dei rifiuti. Reggio è la città del caos. Reggio è a rischio colera! Questi sino i titoli che ci sta procurando il sindaco. . No grazie !. “ Quanto a Salvini che ha espresso pubblicamente apprezzamento per l’attività giornalistica di Klaus Davi il massmediologo replica :”Lo ringrazio, ci conosciamo da anni. Lui mi definisce ‘non di Reggio’ perché non segue le vicende di questa terra. Non sa cosa sto facendo qui. Viene ogni tanto mentre io abito ad Archi . Ma va bene così. La stima è assolutamente reciproca.”