Reggio Calabria: pubblicato un avviso pubblico per stipulare una convenzione per la gestione del Servizio di accoglienza ed informazione turistica in Viale Zerbi

23 Giugno 2020 11:46

Reggio Calabria: pubblicato un avviso pubblico per stipulare una convenzione per la gestione del Servizio di accoglienza ed informazione turistica presso l’infopoint sito in Viale Zerbi da concedere in comodato d’uso gratuito

Il settore Turismo del comune di Reggio Calabria ha pubblicato sul sito www.reggiocal.it avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzata alla stipula di convenzione con organismi di diritto pubblico, enti pubblici, fondazioni, associazioni no profit per la gestione del Servizio di accoglienza ed informazione turistica presso l’infopoint sito in Viale Zerbi da concedere in comodato d’uso gratuito. I termine e le modalità di partecipazione sono on line con scadenza per la presentazione delle domande fissata al prossimo 1/7/2020, entro le ore 23:59