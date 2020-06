Reggio Calabria, incidente in via Sbarre Centrali: ferita una donna

1 Giugno 2020 18:04

Reggio Calabria, incidente si è verificato in via Sbarre Centrali

Un’incidente si è verificato questa mattina a Reggio Calabria e precisamente in via Sbarre Centrali. L’impatto ha causato il ferimento di una donna. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.