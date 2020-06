26 Giugno 2020 16:40

Reggio Calabria: i rifiuti sono stati incendiati in pieno giorno a Ciccarello

Anche i pieno giorno i rifiuti vengono incendiati a Reggio Calabria. Ormai da settimane gli incendi di spazzatura sono all’ordine del giorno e della notte. Questo pomeriggio a Ciccarello sono stati incendiati cumuli di spazzatura che da tempo giacciono sull’asfalto. Ecco il duro sfogo di un cittadino esasperato: “A Ciccarello anche di giorno non ci facciamo mancare nulla, diossina a pieni polmoni. Come sempre ringrazio il Sindaco Falcomatà e i suoi collaboratori per questo dono“.