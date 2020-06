Reggio Calabria: in arrivo una golosissima novità alla Gelateria Cesare [DETTAGLI]

8 Giugno 2020 15:11

Reggio Calabria: strepitosa novità del mitico Davide Destefano della Gelateria Cesare

Girotorta e la gelateria Cesare propone settimanalmente le torte più golose del mondo rivisitate in versione gelato.

E’ questo il golosissimo ed ennesimo progetto dell’inesauribile Davide Destefano, patron del famoso chioschetto verde sul lungomare a Reggio Calabria. A partire da oggi infatti, accanto ai recentissimi gelati ai pesti, esordisce una nuova linea di gusti dedicata al mondo delle Torte dal nome “GIROTORTE” che inizia questa settimana con Cheesecake e Ricotta e Pere.

Cenni Storici sulla torta ricotte e pere:

La torta ricotta e pere, specialità dolciaria napoletana, avrebbe origini molto antiche, che secondo diverse fonti risalgono agli antichi Egizi. … Curiosa la nascita del dolce: fu frutto di un errore da parte di un cuoco un po’ sbadato che per distrazione fece cadere su dolci a base di ricotta dei pezzetti di pera.

Storia della Cheesecake:

La prima torta al formaggio di cui siano pervenute notizie, sembra risalire all’antica Grecia, dove ben quattromila anni fa veniva servita agli atleti durante i primi Giochi Olimpici del 776 A.C. .Alle origini si presentava come una torta a base di formaggio di pecora e miele per le sue proprietà altamente energetiche. Quando i Romani conquistarono la Grecia, apportarono alcune modifiche alla ricetta originale, includendo le uova e altri tipi di formaggio. I Romani esportarono dalla Grecia la ricetta del dolce, che si propagò in tutta Europa, solo qualche secolo dopo comparve in America. Proprio qui nel 1982, un produttore lattiero-caseario statunitense, James L.Kraft provò a riprodurre il celebre formaggio francese Neufchatel. L’esperimento fallì, ma nel tentativo fu scoperta una ricetta alternativa, quella della crema al formaggio, che prese il nome di Philadelphia, base della moderna cheesecake. Da qui deriva la comune attribuzione di questo dolce al mondo americano che ne ha fatto, negli anni, uno dei piatti tipici della sua tradizione.